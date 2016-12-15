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Сенцов в тюрьме пишет сценарии и повести

Четверг, 15 декабря 2016, 14:30

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого удерживают в российской тюрьме в Якутии, активно занимается творчеством.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег всем передает привет, написал уже 5 сценариев и одну повесть, весь в творческом процессе", – сообщил он.

Адвокат также рассказал, что в городе Саха, где удерживают Сенцова, очень холодно – в данный момент -35 градусов, а на прошлой неделе было -47.

В то же время Динзе сообщил, что Сенцов пребывает в нормальных условиях.

"В общем в колонии нормальная обстановка, начальник адекватный. Сидит в колонии пока без проблем. Единственное, письма приходят не регулярно, много задержек и их реально мало. На вопросы журналистов отказался отвечать, сказал, что писать и говорить нечего", – написал он.

По словам Динзе, Сенцов надеется на обмен и возвращение в Украину.

Украинская правда

Темы: СенцовРосcияправа человека
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