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Інтерпол вже 2 роки блокує картку про міжнародний розшук Присяжнюка

Четвер, 15 грудня 2016, 15:56

В Генпрокуратурі та українському бюро Інтерполу не підтвердили інформацію про відновлення публікації картки про міжнародний розшук екс-міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка.

Так у ГПУ і МВС прокоментували "Українській правді" інформацію  ЗМІ про оголошення в міжнародний розшук Присяжнюка.

В коментарі "Українській правді" директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що "офіційного повідомлення в українського бюро Інтерполу про це немає".

У свою чергу голова Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив "Українській правді", що стан справ з 2014 року в цьому питанні не змінився.

"Присяжнюк перебуває в міжнародному розшуку. Але публікація карток Інтерполу призупинена з кінця 2014 року і так на сьогодні і не відновлена", - сказав Горбатюк.

На уточнююче питання, чи виходить, що з серпня 2014 року нічого не змінилося, він сказав: "Так".

Як відомо, Присяжнюк був оголошений  в розшук 7 квітня 2014 року, матеріали були передані в Інтерпол. Але з 8 серпня 2014 року Генеральний секретаріат Інтерпола заблокував інформацію про міжнародний розшук Присяжнюка на час проведення перевірки відповідності правилам організації оголошення останнього в міжнародний розшук.

 

Присяжнюк був оголошений у розшук за підозрою в заволодінні коштами Аграрного фонду на суму близько 540 млн гривень.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Інтерпол
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