Бойовики в четвер обстрілювали район Маріуполя, застосували БМП

Протягом дня бойовики в основному атакували Маріупольській напрямок.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО станом н 18 годину.

Згідно з повідомленням, з 17 обстрілів, 15 відбувалися саме в районі Маріуполя.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Широкиному, Мар’їнці, Новотроїцькому, Талаківці, Старогнатівці.

З озброєння БМП стріляли по Водяному, а по Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вели снайпери.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку з гранатометів та стрілецької зброї.



На Луганському – з тих же видів озброєння – Новозванівку.

Українська правда