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Боевики в четверг обстреливали район Мариуполя, применили БМП

Четверг, 15 декабря 2016, 17:39

В течение дня боевики в основном атаковали Мариупольское направление.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО по состоянию на 18 часов.

Согласно сообщению, из 17 обстрелов, 15 происходили именно в районе Мариуполя.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Широкино, Марьинке, Новотроицкому, Талаковке, Старогнатовке.

Из вооружения БМП стреляли по Водяному, а по Новотроицкому и Гнутово огонь вели снайперы.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении - из тех же видов вооружения - Новозвановка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
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