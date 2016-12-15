Боевики в четверг обстреливали район Мариуполя, применили БМП
Четверг, 15 декабря 2016, 17:39
В течение дня боевики в основном атаковали Мариупольское направление.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО по состоянию на 18 часов.
Согласно сообщению, из 17 обстрелов, 15 происходили именно в районе Мариуполя.
Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Широкино, Марьинке, Новотроицкому, Талаковке, Старогнатовке.
Из вооружения БМП стреляли по Водяному, а по Новотроицкому и Гнутово огонь вели снайперы.
На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении - из тех же видов вооружения - Новозвановка.