Європарламент не переносив дату розгляду безвізу на квітень - ЗМІ

Дату розгляду безвізу для українців Європарламентом не було відкладено до квітня.

Про це заявив співробітник прес-служби Європарламенту Мод Нойон, пише Kyiv Post.

За його словами, дата розгляду питання про безвізовий режим для України в реєстраційній картці законопроекту на сайті ЄП була внесена помилково і буде видалена. Однак точна дата ще не визначена.

При цьому, як уточнює видання, президент Європарламенту Мартін Шульц сподівається ратифікувати угоду в січні.

"Надання безвізового в'їзду в Шенгенську зону для громадян України буде ще одним таким потрібним сигналом підтримки. Європейський парламент був готовий голосувати з вересня, і ми щиро сподіваємося завершити угоду з Радою в січні" – сказав він.

У своєму виступі президент зазначив, що для ЄС важливо продовжувати підтримувати Україну на основі політичного і економічного співробітництва.

"Угода про асоціацію Україна-ЄС це угода, за яку тисячі українців вийшли на Євромайдан", - сказав Шульц.

"Угода через яку Росія незаконно анексувала Крим і розпалила війну на Донбасі, що призвело до втрати життя тисяч солдатів і цивільних осіб, а також 1,7 мільйона людей переселенців", - додав він.

Раніше стало відомо, що в реєстраційній картці законопроекту про безвіз на сайті ЄП, дату голосування було перенесено на 3 квітня.

Як повідомлялося, 15 грудня Європарламент проголосував за законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Про процедуру призупинення безвізу читайте в публікації "Безвізовий запобіжник ЄС: Брюссель збільшує ціну розвороту реформ в Україні".