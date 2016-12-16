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У СММ ОБСЄ не вказали, звідки обстріляли "Майорськ" і вбили людину

П'ятниця, 16 грудня 2016, 07:34

У своєму звіті Місія ОБСЄ не пише, з якого боку був обстріляний КПВВ Майорськ 14 грудня, в результаті чого одна цивільна людина загинула, друга була поранена.

У звіті спостерігачі повідомляють, що прибули на місце приблизно об 11:45 у супроводі офіцера ЗСУ зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

"На дорозі, приблизно за 25 м від урядового блокпоста, лежало тіло чоловіка віком 60–70 років у цивільному одязі. Нижче правого вуха у чоловіка була рана, а на тілі та поблизу на асфальті — кров. У цьому районі стояла черга з 250 пішоходів, які прямували до підконтрольних урядові районів", - сказано у звіті.

"На момент прибуття патруля СММ на місце події там перебувала особа, яка, за словами військовослужбовців на блокпості, була військовим прокурором. Він повідомив спостерігачам, що, за його попередніми оцінками, стрілянина сталась між 08:00 і 09:00 та призвела до загибелі однієї цивільної особи та поранення ще однієї", - йдеться у повідомленні.

"Обоє прямували пішки до підконтрольних урядові районів. У лікарні в підконтрольному урядові м. Бахмут (колишня назва — Артемівськ, 67 км на північ від Донецька) заступник головного лікаря повідомив спостерігачам, що до їхньої лікарні було госпіталізовано чоловіка віком 40–50 років із пораненням плеча, який отримав належну медичну допомогу, але потім пішов із лікарні за власним бажанням", - додали в СММ ОБСЄ.

Крім того, у супроводі офіцера Збройних сил Російської Федерації (ЗС РФ) з СЦКК члени патруля Місії о 12:11 відвідали блокпост ОРДО, розташований на південний схід від КПВВ "Майорськ", де "командир" повідомив спостерігачам, що о 08:30 він чув автоматну чергу.

Більше жодної інформації у звіті не зазначається.

Як відомо, у середу вранці бойовики відкрили вогонь по людям, які перебували в черзі поблизу КПВВ "Майорськ", одна людина загинула, ще одна зазнала поранення. У держприкордонслужбі заявили, що це була провокація бойовиків.

Українська правда

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Теми: Донбас
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