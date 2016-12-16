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В СММ ОБСЕ не указали, откуда обстреляли "Майорск" и убили человека

Пятница, 16 декабря 2016, 07:34

В своем отчете Миссия ОБСЕ не пишет, с какой стороны был обстрелян КПВВ "Майорск" 14 декабря, в результате чего один гражданский погиб, второй был ранен.

В отчете наблюдатели сообщают, что прибыли на место примерно в 11:45 в сопровождении офицера ВСУ из Совместного центра по контролю и координации.

"На дороге, примерно в 25 м от правительственного блокпоста, лежало тело мужчины в возрасте 60-70 лет в гражданской одежде. Ниже правого уха у мужчины была рана на теле и вблизи на асфальте - кровь. В этом районе стояла очередь из 250 пешеходов , которые направлялись в подконтрольные правительству районы", - сказано в отчете.

"На момент прибытия патруля СММ на место происшествия там находился человек, который, по словам военнослужащих на блокпосту, был военным прокурором. Он сообщил наблюдателям, что, по его предварительным оценкам, стрельба произошла между 08:00 и 9:00 и привела к гибели одного гражданского и ранения еще одного ", - говорится в сообщении.

"Оба направлялись пешком на подконтрольные правительству районы. В больнице в подконтрольном правительству Бахмуте (прежнее название - Артемовск, 67 км к северу от Донецка) заместитель главврача сообщил наблюдателям, что в их больницу был госпитализирован мужчина в возрасте 40-50 лет с ранением плеча, который получил надлежащую медицинскую помощь, но потом ушел из больницы по собственному желанию", - добавили в СММ ОБСЕ.

Кроме того, в сопровождении офицера Вооруженных сил Российской Федерации  из СЦКК члены патруля Миссии в 12:11 посетили блокпост ОРДО, расположенный к юго-востоку от КПВВ "Майорск", где "командир" сообщил наблюдателям, что в 08:30 он слышал автоматную очередь.

Более никакой информации в отчете не указывается.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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