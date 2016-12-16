ФБР допитувала в Україні свідків у справі Лазаренка
Співробітники Федерального бюро розслідувань США допитували свідків в Україні у справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.
Про це в ефірі каналу "112 Україна" повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін, повідомляють "Українські новини".
"Буквально минулого тижня співробітники ФБР були в Україні і допитували свідків у справі Лазаренка", – сказав він.
Він не уточнив кількість допитаних свідків і факт присутності в даний момент в Україні представників ФБР.
Також він повідомив, що агенти ФБР візьмуть участь у слідчих діях з економічних справ з метою повернення в Україну виведених екс-чиновниками активів за кордон.
Як відомо, раніше Генпрокуратура висловлювала надію на повернення Сполученими Штатами Америки коштів і активів, присвоєних Лазаренком.