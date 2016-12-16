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ФБР допрашивала в Украине свидетелей по делу Лазаренко

Пятница, 16 декабря 2016, 11:01

Сотрудники Федерального бюро расследований США допрашивали свидетелей в Украине по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, сообщают "Украинские новости".

"Буквально на прошлой неделе сотрудники ФБР были в Украине и допрашивали свидетелей по делу Лазаренко", – сказал он.

Он не уточнил количество допрошенных свидетелей и факт присутствия в данный момент в Украине представителей ФБР.

Также он сообщил, что агенты ФБР примут участие в следственных действиях по экономическим делам с целью возвращения в Украину выведенных экс-чиновниками активов за границу.

Как известно, ранее Генпрокуратура выражала надежду на возвращение Соединенными Штатами Америки денежных средств и активов, присвоенных Лазаренко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛазаренкоСША
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