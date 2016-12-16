Половина украинцев считают россиян братским народом

51,1% респондентов, опрошенных Центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, считают украинцев и россиян братскими народами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщают "Украинские новости".

В то же время 33,8% опрошенных не считают украинцев и россиян братскими народами.

15,2% респондентов затруднились ответить.

В региональном разрезе считают братским народом россиян 28% опрошенных на западе страны, 41,2% – в центре, 60,5% – в на юге, 87,1% – на востоке.

Вместе с тем 61,8% опрошенных на западе не считают украинцев и россиян братскими народами, 36,1% – в центре, 14,9% – на юге, 6,5% – на востоке.

При этом 41,6% опрошенных не верят, что Россия может начать открытую полномасштабную войну против Украины, 35,4% – верят, 23% – затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 23 ноября. Было опрошено 2 015 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как известно, в апреле 70% опрошенных Центром Разумкова заявили, что считали Россию страной-агрессором в конфликте на востоке Украины.