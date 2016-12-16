Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков сподівається, що до весни буде новий глава Нацполіції

П'ятниця, 16 грудня 2016, 12:48

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що до середини лютого наступного року в Україні буде обрано і призначено нового керівника Національної поліції.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"На першому етапі пропонуємо конкурсантам здати крім звичного СV-листа ще й візію з викладом свого розуміння роботи керівника Національної поліції. На початку січня комісія допустить до самих конкурсних процедур ту кількість людей, які пройдуть початкове сито", – зазначив Аваков.

За словами глави МВС, до комісії з відбору кандидатів на пост керівника Нацполіції входять представники громадськості та правозахисники, комісія буде засідати в найближчі дні.

Трохи пізніше, зазначив міністр, буде оголошена формальна процедура відбору, яка складатиметься з ускладнених тестів, перевірки на поліграфі і співбесіди.

Після цього, як пояснив глава МВС, комісія прийме рішення щодо кількох кандидатур на посаду і запропонує їх міністру на твердження.

"Якщо людина відповідає критеріям... я подаю кандидатуру в Кабінет міністрів і після цього ми отримуємо нового главу Нацполіції ... Згідно із законом з керівником Нацполіції буде укладено п'ятирічний контракт і таким чином він буде дистанційований від політичних змін", – заявив він.

Міністр висловив сподівання, що у Нацполіції буде новий керівник уже в лютому 2017 року.

"Дуже розраховую, що всі процедури нам вдасться завершити в січні і на початку лютого, до середини лютого ми можемо отримати вже призначеного главу Нацполіції", – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, яким глава МВС бачить нового керівника Нацполіції, Аваков сказав:

"Перш за все, він не повинен бути політиком, він повинен бути ефективним. Думаю, що ми досить награлися в особисті кар'єри і задоволення амбіцій. У нас повинен бути ефективний офіцер, якщо хочете, ватажок для тих поліцейських, які прийняли рішення служити і захищати".

"Я бачу кількох людей з діючих офіцерів, які в змозі конкурувати на цьому рівні... Можливо, є хтось за межами поліції", – додав він.

Як повідомлялося, глава МВС 15 грудня оголосив про проведення консультативного конкурсу на посаду глави Нацполіції України.

Серед базових вимог до претендентів: відповідність загальним умовам роботи в поліції, повна юридична освіта, не менше 7 років стажу в сфері права, не менше 5 років управлінського досвіду.

Для первинного участі в конкурсі необхідно подати резюме та мотиваційний лист.

Документи приймаються до 8 січня 2017 року включно.

14 листопада Хатія Деканоідзе заявила про свою відставку з посади голови Нацполіції. Її обов'язки зараз виконує перший заступник голови Вадим Троян.

Теми: поліціяМВСАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
поліція
Суд у Швеції присудив штрафи екоактивістці Греті Тунберг за непокору поліції
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
"У вас всі цілі?": поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних після обстрілу Одеси
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: