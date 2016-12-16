Аваков сподівається, що до весни буде новий глава Нацполіції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що до середини лютого наступного року в Україні буде обрано і призначено нового керівника Національної поліції.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"На першому етапі пропонуємо конкурсантам здати крім звичного СV-листа ще й візію з викладом свого розуміння роботи керівника Національної поліції. На початку січня комісія допустить до самих конкурсних процедур ту кількість людей, які пройдуть початкове сито", – зазначив Аваков.
За словами глави МВС, до комісії з відбору кандидатів на пост керівника Нацполіції входять представники громадськості та правозахисники, комісія буде засідати в найближчі дні.
Трохи пізніше, зазначив міністр, буде оголошена формальна процедура відбору, яка складатиметься з ускладнених тестів, перевірки на поліграфі і співбесіди.
Після цього, як пояснив глава МВС, комісія прийме рішення щодо кількох кандидатур на посаду і запропонує їх міністру на твердження.
"Якщо людина відповідає критеріям... я подаю кандидатуру в Кабінет міністрів і після цього ми отримуємо нового главу Нацполіції ... Згідно із законом з керівником Нацполіції буде укладено п'ятирічний контракт і таким чином він буде дистанційований від політичних змін", – заявив він.
Міністр висловив сподівання, що у Нацполіції буде новий керівник уже в лютому 2017 року.
"Дуже розраховую, що всі процедури нам вдасться завершити в січні і на початку лютого, до середини лютого ми можемо отримати вже призначеного главу Нацполіції", – сказав він.
Відповідаючи на питання про те, яким глава МВС бачить нового керівника Нацполіції, Аваков сказав:
"Перш за все, він не повинен бути політиком, він повинен бути ефективним. Думаю, що ми досить награлися в особисті кар'єри і задоволення амбіцій. У нас повинен бути ефективний офіцер, якщо хочете, ватажок для тих поліцейських, які прийняли рішення служити і захищати".
"Я бачу кількох людей з діючих офіцерів, які в змозі конкурувати на цьому рівні... Можливо, є хтось за межами поліції", – додав він.
Як повідомлялося, глава МВС 15 грудня оголосив про проведення консультативного конкурсу на посаду глави Нацполіції України.
Серед базових вимог до претендентів: відповідність загальним умовам роботи в поліції, повна юридична освіта, не менше 7 років стажу в сфері права, не менше 5 років управлінського досвіду.
Для первинного участі в конкурсі необхідно подати резюме та мотиваційний лист.
Документи приймаються до 8 січня 2017 року включно.
14 листопада Хатія Деканоідзе заявила про свою відставку з посади голови Нацполіції. Її обов'язки зараз виконує перший заступник голови Вадим Троян.