Заступник секретаря РНБО про Порошенка: Я не скажу, що ми не друзі

Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявляє, що не є "смотрящім" від президента Петра Порошенка за оборонно- промисловим комплексом.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді, відповідаючи на питання, чи можна його називати "смотрящім" від Порошенка за ОПК?

"Я буду абсолютно це заперечувати. У мене було навіть перше бажання звернутися до суду. Тому що жодним "смотрящім" я не є", - обурився він.

"Я є керівником Міжвідомчої комісії, яка координує роботу ОПК і військово-технічного співробітництва. Мій голос є таким же, як і у всіх членів комісії. Я не є "смотрящім". Я жодні потоки не створюю і не "смотрю". Моє завдання – зробити так, щоб Програма була працююча, щоб вона фінансувалася, щоб ми розвивали Збройні сили. Для мене слово "смотрящій" є дуже образливим", - зазначив він.

Водночас він розповів, що з 2008-2009 року перестав бути бізнес-партнером Петра Порошенка та Ігоря Кононенка.

"Ті інсинуації щодо "друзів". Нажаль або на щастя, як у будь-якого президента, у нього друзі – це Збройні Сили".

На питання про те, що Гладчук каже, що не є бізнес-партнерами з Порошенком, але є одним з акціонерів в Міжнародному інвестиційному банку разом з Порошенком і Кононенком, він сказав:

"Там є ще тисячі дрібних акціонерів. Про що тоді говорити?"

"Я не скажу, що ми не партнери і не друзі. Але з точки зору того, що вкладають люди у зміст цих слів, абсолютно і не партнери, і не друзі. Бо я людина, яка як у військовому уставі – є начальники прямі і є безпосередні. Тому він (Порошенко – УП) є Головою РНБО, а я є тільки першим заступником Секретаря РНБО (Турчинова – УП). Тобто я виконую все за інструкціями.

Паралельних управляючих структур у нас немає й не буде", - сказав він.

Українська правда