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"Левада-центр" вибачився, що "занизив" любов росіян до Путіна

П'ятниця, 16 грудня 2016, 16:59

Російський "Левада-центр" вибачився за помилку при публікації останнього опитування про ставлення росіян до президента Володимира Путіна.

Як заявили соціологи, вони переплутали графи "погіршення" і "покращення" і повідомили про різке скорочення числа тих, хто позитивно ставиться до Путіна, пише ВBС.

У вівторок "Левада-центр" повідомив, що ставлення до Путіна погіршилося у третини росіян. Насправді, у третини росіян покращилося ставлення до глави держави.

Директор центру Лев Гудков визнав, що сталася помилка. На сайті організації опубліковано заяву з вибаченнями і поясненнями.

"Уточнені дані свідчать про зростаючу поляризацію оцінок Володимира Путіна, але не настільки значною, як це виглядало в таблиці, опублікованій раніше на нашому сайті", - сказано в заяві.

Зі скорегованих даних випливає, що ставлення до Путіна в основної маси опитаних не змінилося (55% росіян), погіршилося у 14%, покращилося у 29%.

Гудков назвав подію технічною помилкою: "графи "покращилося" та "погіршилося" соціологи періодично змінюють, оскільки якщо графа стоїть на першому місці, це справляє ефект підказки. При підготовці звіту автори не звернули уваги, що графи переставлені".

Директор "Левада-центру" визнав, що помилка торкнулася вкрай "чутливі моменти" тематики відношення до влади і "національного лідера", тому він вважав за потрібне порозумітися.

Теми: Путінопитування
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