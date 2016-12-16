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"Левада-центр" извинился, что "занизил" любовь россиян к Путину

Пятница, 16 декабря 2016, 16:59

Российский "Левада-центр" извинился за ошибку при публикации последнего опроса об отношении россиян к президенту Владимиру Путину.

Как заявили социологи, они перепутали графы "ухудшение" и "улучшение" и сообщили о резком сокращении числа тех, кто положительно относится к Путину, пишет ВBС.

Во вторник "Левада-центр" сообщил, что отношение к Путину ухудшилось у трети россиян. На самом деле, у трети россиян улучшилось отношение к главе государства.

Директор центра Лев Гудков признал, что произошла ошибка. На сайте организации опубликовано заявление с извинениями и объяснениями.

"Уточненные данные свидетельствуют о растущей поляризации оценок Владимира Путина, но не столь значительной, как это выглядело в таблице, опубликованной ранее на нашем сайте", - сказано в заявлении.

Из скорректированных данных следует, что отношение к Путину в основной массы опрошенных не изменилось (55% россиян), ухудшилось у 14%, улучшилось у 29%.

Гудков назвал произошедшее технической ошибкой: графы "улучшилось" и "ухудшилось" социологи периодически меняют, поскольку если графа стоит на первом месте, это производит эффект подсказки. При подготовке отчета авторы не обратили внимания, что графы переставлены.

Директор "Левада-центра" признал, что ошибка затронула крайне "чувствительные моменты" тематики отношение к власти и "национального лидера", поэтому он счел нужным объясниться.

Темы: Путинопрос
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