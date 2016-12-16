Конфісковану військову техніку і зброю передаватимуть силовикам

Кабінет міністрів врегулював питання безоплатної передачі держорганам у володіння і користування майна, яке обернене в дохід держави.

Про це йдеться в постанові уряду №944 від 14 грудня, оприлюдненій на "Урядовому порталі".

"Прийняття рішення зумовлене тим, що у зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні, яка обтяжується військовою агресією та проведенням АТО, державні органи, установи (організації), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, потребують додаткового забезпечення, необхідного для їх утримання та функціонування", – зазначають в уряді.

Передача товарно-матеріальних цінностей здійснюватиметься на безоплатній основі.

Це, зокрема, можуть бути комп'ютери, оргтехніка, витратні матеріали, меблі, устаткування, транспортні засоби, будматеріали, вилучені на митниці, відповідно до судових рішень, інших законних підстав.

Окремою нормою постанови врегульовано питання розпорядження військовою зброєю та боєприпасами до неї, військовою технікою, а також товарами військового призначення та подвійного використання.

Зокрема, зазначене майно на підставі розпорядження Кабміну передається Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції, Державній прикордонній службі або СБУ.