Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Конфискованную военную технику и оружие будут передавать силовикам

Пятница, 16 декабря 2016, 17:00

Кабинет министров урегулировал вопрос бесплатной передачи госорганам во владение и пользование имущества, обращенного в доход государства.

Об этом говорится в постановлении правительства №944 от 14 декабря, обнародованном на "Правительственном портале".

"Принятие решения обусловлено тем, что в связи со сложной экономической ситуацией в стране, которая усугубляется военной агрессией и проведением АТО, государственные органы, учреждения (организации), которые содержатся за счет бюджетных средств, требуют дополнительного обеспечения, необходимого для их содержания и функционирования", – отмечают в правительстве.

Передача товарно-материальных ценностей будет осуществляться на безвозмездной основе.

Это, в частности, могут быть компьютеры, оргтехника, расходные материалы, мебель, оборудование, транспортные средства, стройматериалы, изъятые на таможне, в соответствии с судебными решениями, другими законными основаниями.

Отдельной нормой постановления урегулирован вопрос распоряжения военным оружием и боеприпасами к нему, военной техникой, а также товарами военного назначения и двойного использования.

В частности, указанное имущество на основании распоряжения Кабмина передается Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Национальной полиции, Государственной пограничной службе или СБУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Кабинет министров
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: