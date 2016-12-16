Усенко-Чорна пояснила, звідки взяла гроші на квартиру

Заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна пояснила, за які кошти купила квартиру та показала свої заробітки з 2004 року.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Жанна Усенко-Чорна, зокрема, зазначила, що вона отримувала доходи, працюючи в ЦВК з 2004 року.

Як сказано у повідомленні, "враховуючи штучно організований суспільний інтерес стосовно джерел задекларованого придбання двокімнатної квартири загальною площею 69,4 кв. м", Усенко-Чорна показала свою зарплату з 2004 року з урахуванням відрахування нарахованих виплат, податків тощо по 2016 рік.

з 2004 по 2005 рік – 207330,59 грн, що еквівалентно понад 40000 доларів США;

у 2006 році – 232990,21 грн, що еквівалентно понад 46000 доларів США;

у 2007 році – 204379,45 грн, що еквівалентно понад 40000 доларів США;

у 2008 році – 222907,74 грн, що еквівалентно понад 42000 доларів США;

у 2009 році – 201797,13 грн, що еквівалентно понад 25000 доларів США;

у 2010 році – 244277,89 грн, що еквівалентно понад 30000 доларів США;

у 2011 році – 230678,69 грн, що еквівалентно понад 28000 доларів США;

у 2012 році – 233454,49 грн, що еквівалентно понад 29000 доларів США;

у 2013 році – 240547,74 грн, що еквівалентно понад 30000 доларів США;

у 2014 році – 234468,68 грн, що еквівалентно понад 19000 доларів США;

у 2015 році – 217723,74 грн, що еквівалентно понад 9000 доларів США;

по грудень 2016 року – 399143,50 грн, що еквівалентно понад 15000 доларів США.

Як відомо, заступник глави ЦВК Жанна Усенко-Чорна 1 грудня придбала квартиру в Києві вартістю 3,2 млн гривень.

Українська правда