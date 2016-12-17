Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі напали на експерта місії Євросоюзу

Субота, 17 грудня 2016, 00:15

В Одесі 16 грудня двоє чоловіків побили і пограбували митного експерта місії ЄС з Німеччини.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"У Приморський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлений 47-річний громадянин Німеччини - митний експерт місії Євросоюзу з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові", - йдеться в повідомленні.

За словами потерпілого, близько третьої години ночі двоє невідомих напали на нього біля залізничного вокзалу, побили і пограбували.

"У результаті вжитих першочергових заходів поліцейські встановили особи зловмисників, які скоїли розбійний напад. Ними виявилися 38-річний чоловік без певного місця проживання і 18-річний громадянин сусідньої держави", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 (розбій) КК України.

В даний час обидва правопорушники затримані. За даний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: