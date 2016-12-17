В Одессе напали на эксперта миссии Евросоюза

В Одессе 16 декабря двое мужчин избили и ограбили таможенного эксперта миссии ЕС из Германии.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"В Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 47-летний гражданин Германии – таможенный эксперт миссии Евросоюза по оказанию приграничной помощи Украине и Молдове", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшего, около трех часов ночи двое неизвестных напали на него возле железнодорожного вокзала, избили и ограбили.

"В результате принятых первоочередных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников, совершивших разбойное нападение. Ими оказались 38-летний мужчина без определенного места жительства и 18-летний гражданин соседнего государства", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В настоящее время оба правонарушителя задержаны. За данное преступление им грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества