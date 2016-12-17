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НАТО збирається збільшити присутність в Чорному морі

Субота, 17 грудня 2016, 01:14

Північноатлантичний альянс планує збільшити свою присутність в регіоні Чорного моря.

Про це в інтерв'ю румунському digi24 заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає "Укрінформ".

"В даний час ми аналізуємо можливості забезпечення своєї присутності військово-морськими і військово-повітряними силами на Чорному морі. Цю проблему ми обговорюємо, перш за все, з прибережними державами Румунією, Болгарією і Туреччиною", - заявив він.

Столтенберг нагадав, що "основним принципом Альянсу є єдність і взаємна оборона, колективна оборона, тобто, якщо один з наших союзників піддається атаці з боку іншої держави, це вважається атакою на весь Альянс".

Він підкреслив також особливу роль Румунії в регіоні, де за рішенням Альянсу розміщується багатонаціональна бригада, до складу якої входять представники декількох країн-членів НАТО.

Теми: НАТО
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