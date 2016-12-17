Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сайдік розповів, що заважає врегулюванню ситуації на Донбасі

Субота, 17 грудня 2016, 06:46

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Донбасу Мартін Сайдік вважає, що врегулювання ситуації заважає відсутність довіри між сторонами конфлікту.

Про це він сказав в коментарі "Укрінформу".

"Зараз в Україні люди обговорюють необхідність введення віз для росіян, і це просто свідчить про те, де ми знаходимося зараз у встановленні діалогу. Якщо не буде взаємного розуміння, не буде відновлення довіри, вся наша (посередницька – ред.) робота залишатиметься дуже складною", - підкреслив він.

Він також заявив, що без стійкого довгострокового припинення вогню ситуація не зрушиться з місця. Представник ОБСЄ зазначив, що "перший крок, який повинен бути зроблений - це реальне припинення бойових дій".

Відповідаючи на пряме запитання, хто, на його думку, несе відповідальність за зрив перемир'я, Сайдік заявив, що спробує сформулювати це дипломатично.

"Якщо ви прочитаєте доповідь Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і якщо ви розбираєтеся в географії, ви завжди можете зрозуміти, звідки ведуться обстріли", - сказав він.

Сайдік не став коментувати твердження про необхідність заміни Мінських домовленостей на інший формат, оскільки він сам "працює саме над імплементацією "Мінська".

За його словами, якщо хтось запропонує інший підхід для вирішення проблеми, він не буде поспішати називати це чимось кращим.

"Я думаю, що Мінські домовленості - це хороша платформа для вирішення проблем, дуже хороша платформа. Але для нової платформи, для нової угоди потрібно, щоб політики спочатку погодилися на ці домовленості", - підкреслив Сайдік.

Теми: ОБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: