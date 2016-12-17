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Сайдик рассказал, что мешает урегулированию ситуации на Донбассе

Суббота, 17 декабря 2016, 06:46

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной по Донбассу Мартин Сайдик считает, что урегулированию ситуации мешает отсутствие доверия между сторонами конфликта.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Сейчас в Украине люди обсуждают необходимость введения виз для россиян, и это просто свидетельствует о том, где мы находимся сейчас в установлении диалога. Если не будет взаимного понимания, не будет восстановление доверия, вся наша (посредническая – ред.) работа будет очень сложной", - подчеркнул он.

Он также заявил, что без устойчивого долговременного прекращения огня ситуация не сдвинется с места. Представитель ОБСЕ отметил, что "первый шаг, который должен быть сделан – это реальное прекращение боевых действий".

Отвечая на прямой вопрос, кто, по его мнению, несет ответственность за срыв перемирия, Сайдик заявил, что попытается сформулировать это дипломатично.

"Если вы прочитаете доклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и если вы разбираетесь в географии, вы всегда можете понять, откуда ведутся обстрелы", - сказал он.

Сайдик не стал комментировать утверждения о необходимости замены Минских договоренностей на другой формат, поскольку он сам "работает именно над имплементацией "Минска".

По его словам, если кто-то предложит другой подход для решения проблемы, он не будет торопиться называть это чем-то лучшим.

"Я думаю, что Минские договоренности – это хорошая платформа для решения проблем, очень хорошая платформа. Но для новой платформы, для новой сделки нужно, чтобы политики сначала согласились на эти договоренности", - подчеркнул Сайдик.

Темы: ОБСЕДонбасс
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