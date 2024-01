Теракт у турецькому Кайсері: посольство перевіряє, чи постраждали українці

Декілька людей загинуло в результаті вибуху біля автобуса в центральному турецькому місті Кайсері, також є поранені.

Як повідомляє ВВС, автобус перевозив військових, які перебували не при виконанні службових обов'язків.

Вибух стався навпроти університетського містечка.

More than 25 wounded in Turkish bus blast, death toll unclear https://t.co/AuxjPKSMy7 pic.twitter.com/TVWWiL9559