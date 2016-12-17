Теракт у турецькому Кайсері: посольство перевіряє, чи постраждали українці

Декілька людей загинуло в результаті вибуху біля автобуса в центральному турецькому місті Кайсері, також є поранені.

Як повідомляє ВВС, автобус перевозив військових, які перебували не при виконанні службових обов'язків.

Вибух стався навпроти університетського містечка.

More than 25 wounded in Turkish bus blast, death toll unclear https://t.co/AuxjPKSMy7 pic.twitter.com/TVWWiL9559 — Reuters Top News (@Reuters) December 17, 2016

Турецьке інформаційне агентство Dogan повідомляє, що вибухівка була закладена в автомобілі.

Разом з тим, посольство України в Туреччині перевіряє, чи є громадяни України серед постраждалих від теракту в Кайсері.

8.45 #Кайсері. Стався #теракт неподалік від універ. кампусу. Змі повідомляють про десятки поранених. Перевіряємо, чи є громадяни України https://t.co/xYeiAKhhtY — UKR Embassy in TR (@UKRinTR) December 17, 2016

Згідно з повідомленням посольства у Twitter, теракт стався о 8:45 неподалік від університетського кампусу. ЗМІ повідомляють про десятки поранених.

Українська правда