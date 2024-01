Теракт в турецком Кайсери: посольство проверяет, пострадали ли украинцы

Несколько человек погибли в результате взрыва возле автобуса в центральном турецком городе Кайсери, также есть раненые.

Как сообщает ВВС, автобус перевозил военных, которые находились не при исполнении служебных обязанностей.

Взрыв произошел напротив университетского городка.

More than 25 wounded in Turkish bus blast, death toll unclear https://t.co/AuxjPKSMy7 pic.twitter.com/TVWWiL9559