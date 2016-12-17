Полторак нагородив волонтерів за врятовані життя

Глава Міноборони України Степан Полторак нагородив українських волонтерів медаллю "За врятоване життя".

Про це міністр повідомив 17 грудня.

"Виконав доручення президента України Петра Порошенка та нагородив державною медаллю "За врятоване життя" українських волонтерів. Хочу подякувати цим сміливим та щирим людям за самовіддану працю", - зазначив глава МОУ.

Полторак зауважив, що волонтери "були поруч із нашими військовими з перших днів російської агресії".

"Упевнений, що волонтери завжди будуть разом із військом у складні для країни часи", - додав він.