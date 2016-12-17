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Полторак наградил волонтеров за спасенные жизни

Суббота, 17 декабря 2016, 13:45

Глава Минобороны Украины Степан Полторак наградил украинских волонтеров медалью "За спасенную жизнь".

Об этом министр сообщил 17 декабря.

"Выполнил поручение президента Украины Петра Порошенко и наградил государственной медалью "За спасенную жизнь" украинских волонтеров. Хочу поблагодарить этих смелых и искренних людей за труд", - отметил глава МОУ.

Полторак также отметил, что волонтеры "были рядом с нашими военными с первых дней российской агрессии".

"Уверен, что волонтеры всегда будут вместе с войском в сложные для страны времена", - добавил он.

 

 
 
 

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