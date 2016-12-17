СБУ завершила розслідування проти сепаратиста-втікача

Служба безпеки України завершила досудове розслідування кримінального провадження за підозрою громадянина України Роберта Доні у вчинені злочинів проти основ нацбезпеки (ст. 109, 110 ККУ) та проти громадського порядку (ст. 294 КК).

Як зазначили у прес-центрі СБУ, наразі обвинувачений переховується від органів правосуддя на тимчасово окупованих територіях.

"У березні 2014 року зловмисник підбурював донеччан на стихійних мітингах до захоплення адміністративної будівлі Управління СБУ. Таким чином Доня намагався визволити самопроголошеного "народного губернатора Губарєва", затриманого СБУ раніше", - зазначили у Службі безпеки.

Також під час проведення стихійних мітингів у центрі Донецька Доня виступав перед російськими пропагандистськими телеканалами із закликами до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Обвинувальний акт спрямовано у прокуратуру для затвердження процесуальним керівником та подальшої передачі до судової інстанції.