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СБУ завершила расследование против беглого сепаратиста

Суббота, 17 декабря 2016, 14:33

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование уголовного производства по подозрению гражданина Украины Роберта Дони в совершении преступлений против основ национальной безопасности (ст. 109, 110 УК) и против общественного порядка (ст. 294 УК).

Как отметили в пресс-центре СБУ, в настоящее время обвиняемый скрывается от органов правосудия на временно оккупированных территориях.

"В марте 2014 года злоумышленник подстрекал дончан на стихийных митингах к захвату административного здания Управления СБУ. Таким образом Доня пытался освободить самопровозглашенного "народного губернатора Губарева", задержанного СБУ ранее", - отметили в Службе безопасности.

Также во время проведения стихийных митингов в центре Донецка Доня выступал перед российскими пропагандистскими телеканалами с призывами к насильственному свержению конституционного строя в Украине.

Обвинительный акт направлен в прокуратуру для утверждения процессуальным руководителем и последующей передачи в судебную инстанцию.

Темы: СБУДонецксуд
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