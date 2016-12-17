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Переговорів щодо газу для України до кінця року не буде - Новак

Субота, 17 грудня 2016, 14:57

Проведення тристоронніх переговорів щодо газу для України до кінця року не планується.

Про це повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак, пише 17 грудня РІА "Новости".

Новак нагадав, що тристоронні переговори ЄК - Росія - Україна збиралися у Брюсселі 9 грудня для обговорення питань між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом".

Міністр зазначив, що "м'яч у газовій суперечці з Україною на стороні "Нафтогазу", "Газпром" чекає на передоплату.

"Зимового пакету як такого не потрібно, потрібна лише передоплата з боку "Нафтогазу" і поставки будуть. М'яч на українській стороні", - заявив Новак і додав, що відновлення поставок з першого кварталу 2017 року, "якщо заплатять гроші". 

Як відомо, Україна вже рік не імпортує газ з боку Російської Федерації.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що домовленостей про укладення додаткової угоди до контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" на тристоронніх переговорах за участю Єврокомісії досягти не вдалося.

За його словами, "Нафтогаз України" не планує відновлювати купівлю газу у "Газпрома" до кінця опалювального сезону без підписання додаткової угоди.

Теми: Росіягаз
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