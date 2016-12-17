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Переговоров по газу для Украины до конца года не будет - Новак

Суббота, 17 декабря 2016, 14:57

Проведение трехсторонних переговоров по газу для Украины до конца года не планируется.

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, пишет 17 декабря РИА "Новости".

Новак напомнил, что трехсторонние переговоры ЕК - Россия - Украина собирались в Брюсселе 9 декабря для обсуждения вопросов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Министр отметил, что "мяч в газовом споре с Украиной на стороне "Нафтогаза", "Газпром" ждет предоплаты".

"Зимнего пакета как такового не нужно, нужна только предоплата со стороны "Нафтогаза" и поставки будут. Мяч на украинской стороне", - заявил Новак и добавил, что восстановление поставок с первого квартала 2017 года будет, "если заплатят деньги".

Как известно, Украина уже год не импортирует газ из РФ. 

Глав правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что договоренностей о заключении дополнительного соглашения к контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии достичь не удалось.

По его словам, "Нафтогаз Украины" не планирует возобновлять покупку газа у "Газпрома" до конца отопительного сезона без подписания дополнительного соглашения.

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Темы: Росcиягаз
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