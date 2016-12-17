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Меркель відрядить до команди Трампа своїх "розвідників"

Субота, 17 грудня 2016, 15:40

Канцлер ФРН Ангела Меркель відправить до Нью-Йорка свого радника з питань зовнішньої політики Крістофа Хойсгена для переговорів з командою новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише DW з посиланням на німецький тижневик Der Spiegel.

Як зазначає видання, у Берліні стурбовані тим, яку зовнішню політику проводитимуть Сполучені штати за нового президента.  Тому Хойсген на початку наступного тижня має ознайомитися з ситуацією на місці, зокрема зустрітися з майбутнім радником Трампа з національної безпеки Майклом Флінном.

Як відомо, у передвиборчій кампанії Трамп критикував партнерів по НАТО та схвально відгукувався про президента РФ Володимира Путіна.

Окрім того під час підбору кандидатів на ключові посади у новій адміністрації Трамп досі фактично ігнорував зовнішньополітичний істеблішмент у Вашингтоні, з яким Німеччина традиційно підтримує тісні контакти, зазначає видання.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАНімеччинаМеркель
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