Меркель отправит в команду Трампа своих "разведчиков"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправит в Нью-Йорк своего советника по вопросам внешней политики Кристофа Хойсгеном для переговоров с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет DW со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel.

Как отмечает издание, в Берлине обеспокоены тем, какую внешнюю политику будут проводить Соединенные штаты при новом президенте. Таким образом Хойсген в начале следующей неделе должен будет ознакомиться с ситуацией на месте, в том числе - встретиться с будущим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном.

Как известно, в предвыборной кампании Трамп критиковал партнеров по НАТО и одобрительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине.

Кроме того, во время подбора кандидатов на ключевые должности в новой администрации Трамп до сих пор фактически игнорировал внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне, с которым Германия традиционно поддерживает тесные контакты, отмечает издание.