У ДПСУ викрили посадовців: розкрадали пальне і харчі
У Держприкордонслужбі викрили посадових осіб Одеського прикордонного загону, які розкрадали та привласнювали військове майно.
Про це 17 грудня повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Співробітниками Окремого відділу внутрішньої безпеки по Південному регіональному управлінні та військової прокуратури Південного регіону в Одеській області в рамках кримінального провадження виявлено та припинено протиправну діяльність окремих посадових осіб Одеського прикордонного загону. Останні протягом тривалого часу, зловживаючи службовим становищем, розкрадали та привласнювали військове майно - паливно-мастильні матеріали та продукти харчування", - зазначили у ДПСУ.
За даними відомства, тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються обставини кримінального правопорушення та розмір завданих збитків.