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В ГПСУ разоблачили чиновников: разворовывали топливо и продукты

Суббота, 17 декабря 2016, 16:30

В Госпогранслужбе разоблачили должностных лиц Одесского пограничного отряда, которые разворовывали и присваивали военное имущество.

Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Сотрудниками Отдельного отдела внутренней безопасности по Южному региональному управлению и военной прокуратуры Южного региона в Одесской области в рамках уголовного производства выявлена и прекращена противоправная деятельность отдельных должностных лиц Одесского пограничного отряда. Последние в течение длительного времени, злоупотребляя служебным положением, разворовывали и присваивали военное имущество - топливно-смазочные материалы и продукты питания", - отметили в ГПСУ.

Продолжаются следственные действия и устанавливаются обстоятельства уголовного преступления, а также размер нанесенного ущерба.

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