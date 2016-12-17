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У Києві новорічні святкування охоронятимуть додаткові наряди поліції

Субота, 17 грудня 2016, 17:40

У Києві 17 грудня з початком новорічно-різдвяних святкувань буде задіяно додаткову кількість нарядів поліції.

Про це повідомили у столичному главку Національної поліції України.

"17 грудня у Києві розпочнуться кілька святкових заходів: культурно-мистецький проект "Головна ялинка країни. Новорічно-різдвяні святкування у Києві", "Новий рік на Софії" на площах Софіївська, Михайлівська та Володимирському проїзді, "Новорічне європейське містечко на Поштовій площі", дитячий фольклорний фестиваль "Орелі" у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" на вул. Лаврській", - йдеться у повідомленні НП.

Публічну безпеку та порядок у місцях проведення святкових заходів забезпечуватимуть понад 400 працівників підрозділів столичної поліції та Управління патрульної поліції. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київсвяткування
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