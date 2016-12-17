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В Киеве новогодние праздники будут охранять дополнительные наряды полиции

Суббота, 17 декабря 2016, 17:40

В Киеве 17 декабря с началом новогодних и рождественских праздников будет задействовано дополнительное количество нарядов полиции.

Об этом сообщили в столичном главке Национальной полиции Украины.

"17 декабря в Киеве начнутся несколько праздничных мероприятий: культурно-художественный проект "Главная елка страны. Новогодне-рождественские празднования в Киеве", "Новый год на Софии" на площадях Софиевская, Михайловская и Владимирском проезде, "Новогодний европейский городок на Почтовой площади", детский фольклорный фестиваль "Орели" в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" на ул. Лаврской", - говорится в сообщении НП.

Публичную безопасность и порядок в местах проведения праздничных мероприятий будут обеспечивать более 400 сотрудников подразделений столичной полиции и Управления патрульной полиции.

Темы: Киевпразднования
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