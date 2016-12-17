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АТО: Бойовики стріляли по населеному пункту з протитанкових комплексів

Субота, 17 грудня 2016, 18:15
АТО: Бойовики стріляли по населеному пункту з протитанкових комплексів

У зоні проведення АТО зафіксовано 21 обстріл з боку бойовиків.

Про це 17 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"На Луганському напрямку з мінометів і гранатометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Троїцькому та Станиці Луганській. По Новозванівці окупанти стріляли з протитанкових керованих ракетних комплексів", - йдеться у повідомленні. 

На Донецькому напрямку по н.п. Невельське вогонь вела 122 міліметрова артилерія бойовиків, повідомили у штабі. 

З мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Павлополю, Лебединському, Широкиному. Водяне обстріляно зі 152- та 122 міліметрової артилерії. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківка, Павлопіль, Старогнатівка та Широкине.

Як зазначив у своєму Facebook радник президента України Юрій Бірюков, Водяне обстріляли вночі, обстріл вівся протягом 3 годин. 

"Прилетіло" понад 100 снарядів. Я багато розповідав про це селище, про будинок. Саме у цьому будинку 24 червня 2016 року Петро Порошенко підписував указ про демобілізацію 5-ї хвилі. ... Сьогодні там ночували хлопці з Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ... Хлопці цілі, все добре. Будинку сильно дісталося", - зазначив він.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасзброя
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