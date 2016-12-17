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АТО: Боевики стреляли по населенному пункту из противотанковых комплексов

Суббота, 17 декабря 2016, 18:15
АТО: Боевики стреляли по населенному пункту из противотанковых комплексов

В зоне проведения АТО зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков.

Об этом 17 декабря сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На Луганском направлении из минометов и гранатометов российско-оккупационные войска вели огонь по Троицкому и Станице Луганской. По Новозвановке оккупанты стреляли из противотанковых управляемых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении по н.п. Невельское огонь вела 122 миллиметровая артиллерия боевиков, сообщили в штабе. 

Из минометов различных калибров боевики вели огонь по Красногоровке, Павлополю, Лебединскому, Широкино. Водяное обстреляли из 152- и 122 миллиметровой артиллерии. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку и Широкино.

Как отметил в своем Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, Водяное обстреляли ночью, обстрел велся в течение 3 часов. 

"Прилетело" больше 100 снарядов. Я много рассказывал об этом поселке, о доме. Именно в этом доме 24 июня 2016 года Петр Порошенко подписывал указ о демобилизации 5-й волны. ... Сегодня там ночевали ребята из Центра развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ ... Ребята целы, все хорошо. Дому сильно досталось", - отметил он.

 
 

Темы: АТОДонбассоружие
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