ОБСЄ звітує про порушення тиші на ділянках розведення сил в зоні АТО

Свобода пересування спостерігачів була обмеженою на всіх трьох ділянках розведення в районах населених пунктів Станиця Луганська, Петрівське та Золоте, порушення режиму припинення вогню зафіксовано на, або поблизу двох із них.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 грудня.

СММ продовжує здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів, а також намагалася отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н.п. Станиця Луганська (16 км на північний схід від Луганська), н. п. Золоте (60 км на захід від Луганська) і н. п. Петрівське (41 км на південь від Донецька), як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року. Доступ СММ до всіх трьох ділянок розведення залишався обмеженим, проте спостерігачі змогли здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках.

Повідомляється, що Місія не зафіксувала проведення робіт із розмінування чи огородження вибухонебезпечних предметів на жодній з цих трьох ділянок.

У ніч із 10 на 11 грудня камера СММ у Станиці Луганській зафіксувала близько 40 спалахів, які, за оцінкою, були спричинені одиночними пострілами зі стрілецької зброї. Близько 35 із них, були оцінені як такі, що сталися в межах ділянки розведення. 16 грудня члени патруля Місії бачили два місця ударів, які утворилися, за оцінкою, внаслідок пострілів з автоматичного гранатомета (АГС) на північ від зруйнованої частини моста.

На ділянці розведення в районі Золотого–Первомайська, за спостереженнями СММ, ситуація була спокійною.

О 17:21 14 грудня камера СММ в підконтрольному "ДНР" Петрівському зафіксувала два постріли зі стрілецької зброї за 0,2–1 км на південний захід (за оцінкою, в межах ділянки розведення).

Як відомо, 21 вересня у Мінську було підписано рамкову угоду про розведення сил та засобів на трьох ділянках частково окупованого сходу України – у Петрівському (Донецька область), Станиці Луганській і Золотому (Луганська область). Цьому мають передувати щонайменше 7 днів без обстрілів.