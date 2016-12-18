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ОБСЕ сообщает о нарушениях тишины на участках разведения сил в зоне АТО

Воскресенье, 18 декабря 2016, 00:35

Свобода передвижения наблюдателей была ограниченной на всех трех участках разведения в районах населенных пунктов Станица Луганская, Петровское и Золотое, нарушения режима прекращения огня зафиксированы на, или вблизи двух из них.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 16 декабря.

СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пыталась получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н.п. Станица Луганская (16 км северо-восточнее Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочной решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Доступ СММ ко всем трем участкам разведения оставался ограниченным, однако наблюдатели смогли осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках.

Сообщается, что Миссия не зафиксировала проведения работ по разминированию или ограждению взрывоопасных предметов на на одном из этих трех участков.

В ночь с 10 на 11 декабря камера СММ в Станице Луганской зафиксировала около 40 вспышек, которые, по оценке, были вызваны одиночными выстрелами из стрелкового оружия. Около 35 из них были оценены как такие, которые произошли в пределах участка разведения. 16 декабря члены патруля Миссии видели два места ударов, которые образовались, по оценке, в результате выстрелов из автоматического гранатомета (АГС) к северу от разрушенной части моста.

На участке разведения в районе Золотого-Первомайска, по наблюдениям СММ, ситуация была спокойной.

В 17:21 14 декабря камера СММ в подконтрольном "ДНР" Петровском зафиксировала два выстрела из стрелкового оружия в 0,2-1 км на юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения).

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках частично оккупированного востока Украины - в Петровском (Донецкая область), Станицы Луганской и Золотом (Луганская область). Этому должны предшествовать не менее 7 дней без обстрелов.

Темы: ОБСЕДонбассАТО
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