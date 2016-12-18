Британія продовжила програму навчань ЗСУ у зв'язку з агресією РФ

Великобританія буде тренувати українських військових ще один рік у зв'язку з агресією Росії.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон, передає телеканал iTV.

Британський персонал, таким чином, залишиться в Україні до початку 2018 року, щоб продовжити навчати ВСУ.

"Продовження участі британських військових в підготовці українських Збройних Сил посилає чіткий сигнал, що ми підтримуємо Україну і зберігаємо тверду прихильність її суверенітету, незалежності і територіальній цілісності перед лицем ще більш ворожої Росії", - сказав Феллон.

Телеканал нагадав, що Британія передала Україні нелетальної обладнання вартістю понад 1 млн, в тому числі аптечки і теплий одяг.

До березня 2017 року британські інструктори проведуть підготовку понад 5000 службовців ЗСУ.