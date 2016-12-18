Британия продлила программу подготовки ВСУ в связи с агрессией России
Великобритания будет тренировать украинских военных еще один год в связи с агрессией России.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает телеканал iTV.
Британский персонал, таким образом, останется в Украине до начала 2018 года, чтобы продолжить обучать ВСУ.
"Продление участия британских военных в подготовке украинских Вооруженных Сил посылает четкий сигнал, что мы поддерживаем Украину и сохраняем твердую приверженность ее суверенитету, независимости и территориальной целосности перед лицом еще более враждебной России", - сказал Фэллон.
Телеканал напомнил, что Британия передала Украине нелетальное оборудование стоимостью более 1 млн, в том числе аптечки и теплая одежда.
К марту 2017 года британские инструкторы проведут подготовку более 5000 служащих ВСУ.