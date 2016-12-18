Гройсман скасував візит до Брюсселя. У неділю Кабмін планує "нараду"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував запланований на 19 грудня робочий візит до Королівства Бельгія, замість нього українську делегацію очолить перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря першого віце-прем'єра Оксану Сікору.

"Прем'єр скасував візит до Брюсселя 19 грудня. Делегацію очолить Кубів", - зазначила вона.

За повідомленням ЗМІ, у неділю-понеділок уряд з великою ймовірністю ухвалить рішення щодо націоналізації "Приватбанка".

Як повідомило УП джерело у Кабінеті міністрів, члени уряду планують зібратися 18 грудня "ближче до вечора".

"Але це не уряд (не засідання КМУ), а урядова нарада", - уточнило джерело. Тему наради та точний час початку зустрічі співрозмовник не уточнив.

Ще один з членів уряду повідомив УП, що про засідання урядовцям не повідомляли, "але просили зібратися, попити чаю".

Щодо теми зустрічі представників уряду, яка планується на вечір неділі, ще один з членів КМУ повідомив УП: "Або Приват, або бюджет".

У свою чергу віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що члени уряду станом на день 18 грудня повідомлень щодо проведення позачергового засідання Кабміну не отримували.

"Громадське" з посиланням на джерела в КМУ повідомило, що Кабінет міністрів може зібратися на позачергове засідання заради обговорення питання "Приватбанку".

У Брюсселі Гройсман мав взяти участь у Третьому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС. ПІд час візиту були заплановані окремі зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та іншими керівниками інститутів ЄС. Також Гройсман мав взяти участь у конференції високого рівня, присвяченій реформуванню енергетичного сектору України.

Як писала ЕП, найближчим часом може бути націоналізований найбільший комерційний банк країни - "ПриватБанк".

16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків. За інформацією ЕП, раніше згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку" не було. Виходячи з цього рішення Кабінету міністрів, швидше за все, Гройсман погодився на націоналізацію. Також це рішення говорить про те, що один з нинішніх акціонерів "Приватбанку" зможе зберегти істотну участь у банку, тобто долю акцій вище 10%.

У "Приватбанку" заявляли, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

Більше про ситуацію з "Приватбанком" читайте у матеріалі "Економічної правди" "Майже державний. Що буде з Приватбанком".