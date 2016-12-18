Скандальний переможець конкурсу на посаду директора заповідника відмовився від призначення

Кандидат на посаду директора НПП "Тузловські лимани" Віталій Чакір після конкурсу Мінекології та природних ресурсів відмовився від посади.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на громадського активіста та еколога Владислава Балинського.

"Він під тиском Міністерства написав заяву про те, що більш не претендує на посаду директора НПП "Тузловські лимани", - заявив Балинський.

За його словами, перемога в конкурсі автоматично перейшла наступному кандидату - Олегу Куракову, який набрав лише 22 бали зі 135 можливих. Як зазначає видання, про нового переможця громадські активісти відгукуються також не найкраще.

Разом з тим в облраді запевняють, що не давали рекомендацій Чакіру: документ підписав перший заступник голови облради Олег Радковський за особистою ініціативою.

"Олег Радковський висловив особисту суб'єктивну думку про те, що Віталій Чакир має необхідні знання та досвід і є оптимальною кандидатурою для вакантної посади директора Національного природного парку. Рекомендаційний лист не є позицією облради, а є особистою рекомендацією першого заступника голови облради", - зазначено у повідомленні обласної ради.

Як відомо, Віталій Чакір переміг у конкурсі на посаду директора національного природного парку "Тузловські лимани", хоча під час конкурсу не відповів на жодне питання комісії. Про результат конкурсу йшлося у повідомленні Мінекології.

Згодом у Міністерстві екології заявили, що поки не призначали Чакіра на посаду директора НПП "Тузловські лимани".

Глава Мінеології Остап Семерак заявив про результати конкурсу та його переможця Чакіра таке: "Комісія визнала переможця конкурсного відбору, який (за оцінками комісії) презентував свою пропозицію. Але ніхто переможця конкурсу керівником парку не призначав".

"Рішення комісіє є підставою для укладення відповідного контракту. Проте згідно чинного законодавства, новий керівник призначається Державним секретарем Міністерства після проходження кандидатом процедури погодження на рівні місцевої влади та перевірки НАЗК. Нагадую, що рекомендації від Одеської облради та районної адміністрації у претендента були. Хоча я категорично проти призначення переможця конкурсу директором НПП "Тузлівські лимани", - зазначив Семерак.