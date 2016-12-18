Скандальный победитель конкурса на должность директора заповедника отказался от назначения

Кандидат на должность директора НПП "Тузловские лиманы" Виталий Чакир после конкурса Минэкологии и природных ресурсов отказался от должности.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на общественного активиста и эколога Владислава Балинского.

"Он под давлением Министерства написал заявление о том, что больше не претендует на должность директора НПП "Тузловские лиманы", - заявил Балинский.

По его словам, победа в конкурсе автоматически перешла следующему кандидату - Олегу Куракову - который набрал лишь 22 балла из 135 возможных. Как отмечает издание, о новом победителе общественные активисты отзываются также не лучшим образом.

Вместе с тем в облсовете уверяют, что не давали рекомендаций Чакиру: документ подписал первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский по личной инициативе.

"Олег Радковский выразил личную субъективное мнение о том, что Виталий Чакир имеет необходимые знания и опыт и является оптимальной кандидатурой для вакантной должности директора Национального природного парка. Рекомендательное письмо не является позицией облсовета, а является личной рекомендацией первого заместителя председателя облсовета", - говорится в сообщении областного совета.

Как известно, Виталий Чакир победил в конкурсе на должность директора национального природного парка "Тузловские лиманы", хотя во время конкурса не ответил на один вопрос комиссии. О результате конкурса говорилось в сообщении Минэкологии.

Позже в Министерстве экологии заявили, что пока не назначали Чакира на должность директора НПП "Тузловские лиманы".

Глава Минеологии Остап Семерак заявил о результатах конкурса и его победителе Чакире следующее: "Комиссия признала победителя конкурсного отбора, который (по оценкам комиссии) представил свое предложение. Но никто победителя конкурса руководителем парка не назначал".

"Решение комиссии является основанием для заключения соответствующего контракта. Однако согласно действующему законодательству, новый руководитель назначается Госсекретарем Министерства после прохождения кандидатом процедуры согласования на уровне местной власти и проверки НАПК. Напоминаю, что рекомендации Одесского облсовета и районной администрации у претендента были. Хотя я категорически против назначения победителя конкурса директором НПП "Тузловские лиманы", - отметил Семерак.