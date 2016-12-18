Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Постпред РФ в ООН розповів про альтернативний проект резолюції по Сирії

Неділя, 18 грудня 2016, 21:29

Члени Ради Безпеки ООН узгодили компромісний варіант проекту резолюції щодо присутності спостерігачів ООН у сирійському Алеппо. 

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.

За його словами, голосування відбудеться 19 грудня, орієнтовно о 17:00 за московським часом. 

"Є хороший текст проекту резолюції, ми домовилися голосувати завтра", - заявив Чуркін за підсумками консультацій, які тривали понад три години. 

Раніше "France24" повідомило, що Росія заявили про намір ветувати французький проект резолюції щодо направлення спостерігачів ООН в Алеппо. 

За словами Чуркіна, Росія не допустить ухвалення Радбезом ООН французької резолюції.

"Ми вважаємо, що те, що вони пропонують, неможливо і небезпечно", - заявив постпред РФ. 

Як відомо, 14 грудня в Алеппо, де раніше тривало перемир'я між урядовими військами та угрупованнями опозиції, відновилися бої. 

18 грудня зі сходу Алеппо мала відновитися евакуація людей за новими домовленостями між урядом і опозицією, згодом стало відомо, що на кілька автобусів, які прямували для перевезення людей з двох селищ у провінції Ідліб за новою угодою, було здійснено напад невідомих, транспорт було спалено вщент.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: