Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Постпред РФ в ООН рассказал об альтернативном проекте резолюции по Сирии

Воскресенье, 18 декабря 2016, 21:29

Члены Совета Безопасности ООН согласовали компромиссный вариант проекта резолюции о присутствии наблюдателей ООН в сирийском Алеппо. 

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

По его словам, голосование состоится 19 декабря, ориентировочно в 17:00 по московскому времени.

"Есть хороший текст проекта резолюции, мы договорились голосовать завтра", - заявил Чуркин по итогам консультаций, которые длились более трех часов.

Ранее "France24" сообщало, что Россия заявили о намерении ветировать французский проект резолюции о направлении наблюдателей ООН в Алеппо.

По словам Чуркина, Россия не допустит принятия Совбезом ООН французской резолюции.

"Мы считаем, что то, что они предлагают, невозможно и опасно", - заявил постпред РФ.

Как известно 14 декабря в Алеппо, где ранее продолжалось перемирие между правительственными войсками и группировками оппозиции, возобновились бои.

18 декабря с востока Алеппо должна была возобновиться эвакуация людей по новым договоренностям между правительством и оппозицией, позже стало известно, что на несколько автобусов, которые направлялись для перевозки людей из двух поселков в провинции Идлиб по новому соглашению, было совершено нападение неизвестных, транспорт были сожжен дотла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияООНРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: