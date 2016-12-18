Постпред РФ в ООН рассказал об альтернативном проекте резолюции по Сирии

Члены Совета Безопасности ООН согласовали компромиссный вариант проекта резолюции о присутствии наблюдателей ООН в сирийском Алеппо.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

По его словам, голосование состоится 19 декабря, ориентировочно в 17:00 по московскому времени.

"Есть хороший текст проекта резолюции, мы договорились голосовать завтра", - заявил Чуркин по итогам консультаций, которые длились более трех часов.

Ранее "France24" сообщало, что Россия заявили о намерении ветировать французский проект резолюции о направлении наблюдателей ООН в Алеппо.

По словам Чуркина, Россия не допустит принятия Совбезом ООН французской резолюции.

"Мы считаем, что то, что они предлагают, невозможно и опасно", - заявил постпред РФ.

Как известно 14 декабря в Алеппо, где ранее продолжалось перемирие между правительственными войсками и группировками оппозиции, возобновились бои.

18 декабря с востока Алеппо должна была возобновиться эвакуация людей по новым договоренностям между правительством и оппозицией, позже стало известно, что на несколько автобусов, которые направлялись для перевозки людей из двух поселков в провинции Идлиб по новому соглашению, было совершено нападение неизвестных, транспорт были сожжен дотла.