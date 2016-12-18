"Приватбанк" очолить екс-міністр фінансів Шлапак

Після націоналізації "ПриватБанку" його головою правління буде призначений екс-міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Про це на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови правління ПриватБанку Олег Гороховський.

"У банку з'явиться новий голова правління, Олександр Шлапак, який сформує нову команду топ-менеджерів. Стара команда готова і буде надавати їм всіляку підтримку", - повідомив Гороховський.

При цьому він зазначив, що з грошима клієнтів нічого не станеться.

"З вашими грошима на поточних, депозитних, карткових рахунках, фізичних і юридичних осіб, з коштами, які були вкладені в "Сервіс вигідних вкладень" нічого не станеться. Це було ключовою умовою переговорів про зміну власності", - написав Гороховський.

Гороховський також повідомив, що мережа банкоматів "ПриватБанку" останні дні видавала понад 2 мільярди гривень в день.

"При тому, що попередні рекорди ледь дотягували до 1,5 мільярда в найбільш пікові дні", - повідомив він.

Олександр Шлапак вже працював в Приватбанку з 1993 по 1998 рік, коли главою банку був Сергій Тігіпко. Він займав посаду директора Львівської філії, директора Західного головного управління та заступника голови ради банку.

У 1998 році Шлапак разом з Тігіпко пішов в уряд його радником, коли сам Тігіпко обіймав посаду Віце-прем'єр-міністра з питань економіки.

З липня 2001 по листопад 2002 - Шлапак займав посаду міністра економіки в уряді Анатолія Кінаха.

З 2003 по 2005 рік Шлапак працює заступником глави НБУ, яким був тоді Тігіпко.

З 2005 по 2006 рік Шлапак працював главою Держказначейства. З 2007 по 2010 Шлапак був одним з керівників Секретаріату президента Віктора Ющенка.

Після Революції Гідності Олександр Шлапак займав посаду Міністра фінансів у Кабінеті міністрів Арсенія Яценюка в період з 27 лютого 2014 по 2 грудня 2014 року.

Єкономічна правда