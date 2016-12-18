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"Приватбанк" возглавит экс-министр финансов Шлапак

Воскресенье, 18 декабря 2016, 23:21
Приватбанк возглавит экс-министр финансов Шлапак

После национализации "ПриватБанка" его председателем правления будет назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

Об этом на своей странице в Facebook первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский.

"В банке появится новый председатель правления, Александр Шлапак, который сформирует новую команду топ-менеджеров. Старая команда готова и будет оказывать им всяческую поддержку", - сообщил Гороховский.

При этом он отметил, что с деньгами клиентов ничего не произойдет.

"С вашими деньгами на текущих, депозитных, карточных счетах, физических и юридических лиц, с вложениями в "Сервис выгодных вложений" ничего не произойдет. Это было ключевым условием переговоров о смене собственности", - написал Гороховский.

Гороховский также сообщил, что банкоматная сеть "ПриватБанка" последние дни выдавала более 2 миллиардов гривен в день.

"При том, что предыдущие рекорды едва дотягивали до 1,5 миллиардов в самые пиковые дни", сообщил он.

Александр Шлапак уже работал в Приватбанке с 1993 по 1998 год, когда главой банка был Сергей Тигипко. Он занимал должность директора Львовской филии, директора Западного главного управления и заместителя главы совета банка.

В 1998 году Шлапак вместе с Тигипко ушел в правительство его советником, когда сам Тигипко занимал должность Вице-премьер-министра по вопросам экономики.

С июля 2001 по ноябрь 2002 - Шлапак занимал пост министра экономики в правительстве Анатолия Кинаха.

С 2003 по 2005 год Шлапак работает заместителем главы НБУ, которым был тогда Тигипко.

С 2005 по 2006 год Шлапак работал главой Госказначейства. С 2007 по 2010 Шлапак был одним из руководителей Секретариата президента Виктора Ющенко.

После Революции Достоинства Александр Шлапак занимал должность Министра финансов в Кабинете министров Арсения Яценюка в период с 27 февраля 2014 по 2 декабря 2014 года.

Экономическая правда

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