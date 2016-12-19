ЗМІ: 350 осіб евакуювали з східного Алеппо
Понеділок, 19 грудня 2016, 00:21
Близько 350 осіб змогли евакуюватися з східного Алеппо в неділю ввечері.
Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на медичного працівника.
За його словами, люди прибули з обложеного Алеппо на п'яти автобусах в місто Хан аль-Ассал. Це західне передмістя Алеппо, розташоване від нього приблизно в 12 км.
Агентство Reuters повідомило, що пізно ввечері в неділю почалася евакуація повстанців та їхніх родин.
За даними ООН, близько 50 тисяч осіб залишаються у сирійському Алеппо.